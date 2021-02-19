SEVGİLİSİNE SÜRPRİZ YAPTI

Yaman'ın evlilik teklifine ne yanıt verdiği merak konusu olan Diletta, sevgilisine sürpriz bir hediye aldı.

Bu kadar kısa sürede dünyaevine girme kararı alan ve "Reklam mı yapıyorlar?" sorusunu akıllara getiren çiftten Diletta Leotta, Can Yaman'a at armağan etti.