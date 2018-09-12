Çanakkale'de 2 bin 500 yıllık yayık kabı bulundu

12.09.2018 - 11:40 | Güncelleme: AA

Çanakkale'nın Eceabat ilçesindeki Maydos Kilise Tepesi Höyüğü kazılarında 2 bin 500 yıllık yayık kabı gün yüzüne çıkarıldı

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Maydos Kilise Tepesi Höyüğü kazılarında 2 bin 500 yıllık yayık kabı bulundu.

AA'nın haberine göre Maydos Kilise Tepesi Höyüğü Kazı Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göksel Sazcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Niğde Müzesi görevlisi arkeolog Mustafa Eryaman ve Çanakkale Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ile alanda inceleme yaptı.

Sazcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2010 yılında başlayan kazılarda 9. sezona girildiğini söyledi. Toplam 25 kişilik ekiple devam ettikleri kazılarda tereyağ yapımında kullanılan yayık kabı bulduklarını belirten Sazcı, "Kazı alanında toprak içinde yarıya kadar bulunan yayık kabı, kazı ekibi tarafından titizlikle yapılan çalışma sonrası çıkarılıp, koruma altına alındı. Yapılan incelemelerde 72 santimetre boyunda ve 50 santimetre genişliğindeki yayık kabının tereyağ yapımında kullanıldığı ve 2 bin 500 yıllık olduğu tespit edildi." dedi.

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Kabın üzerinde iki delik bulunduğunu, bunların küp kullanılırken deriyle kapatıldığını anlatan Sazcı, şu bilgileri aktardı:

"Bu deliklerin bir fonksiyonu var. Ayran çalkalanırken fermente oluyor ve burada gaz oluşuyor. Gazın dışarıya çıkartılması için bu delikler açılıyor ve tekrar çalkalama işlemi yapılıyor. Bu teknik Anadolu’da günümüzde halen kullanılıyor. Eceabat'ta da 2 bin 500 yıl önce tereyağ üretildiğini söyleyebiliriz. Tabii bu formdan ve güncel araştırmalardan çıkarttığımız bir sonuç. Bu küpün dibinden örnekler aldık. Kesin sonuç örneklerin üniversitedeki lipit yağ analizleri sonucu belirlenecek."

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