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Maydos Antik Kenti'nin olduğu bölgenin, boğazın Avrupa yakasında Kilye Koyu'nun hemen arkasında yer aldığını ifade eden Sazcı, "Biliyorsunuz boğazı kontrol edebilmek stratejik, askeri ve ticari açıdan önem arz ediyor. Hiçbir dönemde boğazı tek taraftan kontrol edebilmeniz mümkün değil. Nasıl yakın dönemde tabyalar karşılıklı inşa edilmişse ya da biraz daha eskiye gidecek olursak, Osmanlı döneminde kaleler karşılıklı inşa edilmişse, antik dönemlerde de bu şekilde düşünmek lazım" dedi.