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(Görüntülü) ÇANAKKALE Minik Ece hemşire elbisesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti

DHA

(Görüntülü) ÇANAKKALE Minik Ece hemşire elbisesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti


Minik Ece hemşire elbisesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde 5 yaşındaki Anaokulu öğrencisi Ece Deniz Şen, koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz demeden var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarına hemşire elbisesi giyerek teşekkür etti. Herkese 'Evde Kal' çağrısında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale
2020-03-26 12:27:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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