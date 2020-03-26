(Görüntülü) ÇANAKKALE Minik Ece hemşire elbisesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Minik Ece hemşire elbisesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde 5 yaşındaki Anaokulu öğrencisi Ece Deniz Şen, koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz demeden var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarına hemşire elbisesi giyerek teşekkür etti. Herkese 'Evde Kal' çağrısında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale

2020-03-26 12:27:26



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