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        Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince 49 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 13:37 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:37
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        Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince 49 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Küçükkuyu beldesindeki Mıhlı Yol Kontrol Noktası ve Büyükhusun köyü Assos yolunda eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 34 ST 3534 ve 16 BET 586 plakalı araçlarda, Afganistan uyruklu 13'ü çocuk 49 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla T.Ş, H.Ş. ve İ.D. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Muhafaza altına alınan 2 araç, yediemin otoparkına çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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