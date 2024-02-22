Biga'da 1 kilo 283 gram uyuşturucu ele geçirildi

Şüpheli H.L'nin evinde yapılan aramada 1 kilo 283 gram kubar esrar, av tüfeği, havalı tüfek ve çok sayıda fişek bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Yeniçiftlik köyünde bir eve baskın yaptı.

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