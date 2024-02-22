Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Biga'da 1 kilo 283 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 283 gram uyuşturucu ile 2 silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 13:43 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biga'da 1 kilo 283 gram uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 283 gram uyuşturucu ile 2 silah ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Yeniçiftlik köyünde bir eve baskın yaptı.

        Şüpheli H.L'nin evinde yapılan aramada 1 kilo 283 gram kubar esrar, av tüfeği, havalı tüfek ve çok sayıda fişek bulundu.

        Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 75 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 75 düzensiz göçmen yakalandı
        Norveç'te dalış yapan akademisyen deniz kestanelerinin yosun ormanlarındaki...
        Norveç'te dalış yapan akademisyen deniz kestanelerinin yosun ormanlarındaki...
        Gelibolu'da öğretmen ve öğrenciler okul duvarlarına resim çizerek güzelleş...
        Gelibolu'da öğretmen ve öğrenciler okul duvarlarına resim çizerek güzelleş...
        Gökçeada Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Gökçeada Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Çanakkale'de 2 motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
        Çanakkale'de 2 motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
        Çanakkale'de 35'i çocuk 89 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
        Çanakkale'de 35'i çocuk 89 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı