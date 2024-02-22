Çanakkale'de 2 motosiklet çarpıştı: 3 yaralı ÇANAKKALE'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi, Setboyu Caddesi'nde meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde olan B.K. yönetimindeki 67 ABL 612 plakalı motosiklet, M.A.H. yönetimindeki 54 AJN 112 motosiklet ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile hangi motosiklette olduğu bilinmeyen yolcu konumundaki M.G. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan M.A.H.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 01:21 Güncelleme: 22.02.2024 - 01:25 facebook

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