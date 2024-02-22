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        Çanakkale'de 2 motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

        ÇANAKKALE'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi, Setboyu Caddesi'nde meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde olan B.K. yönetimindeki 67 ABL 612 plakalı motosiklet, M.A.H. yönetimindeki 54 AJN 112 motosiklet ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile hangi motosiklette olduğu bilinmeyen yolcu konumundaki M.G. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan M.A.H.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.  Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 01:21 Güncelleme: 22.02.2024 - 01:25
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        Çanakkale'de 2 motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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        ÇANAKKALE'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi, Setboyu Caddesi'nde meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde olan B.K. yönetimindeki 67 ABL 612 plakalı motosiklet, M.A.H. yönetimindeki 54 AJN 112 motosiklet ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile hangi motosiklette olduğu bilinmeyen yolcu konumundaki M.G. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan M.A.H.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.  Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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