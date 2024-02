Down sendromlu Ecem'in hayali gerçek oldu; Cengiz Kurtoğlu ile görüştü ÇANAKKALE'de yaşayan ve en sevdiği şarkıcı Cengiz Kurtoğlu olan down sendromlu Ecem Balkan'ın (25) hayali gerçek oldu. Balkan, Cengiz Kurtoğlu ile görüntülü görüştü. Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ile görüşen down sendromlu Ecem Balkan, Arıcı'ya en sevdiği şarkıcının Cengiz Kurtoğlu olduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürü Arıcı, Balkan'ın hayalini gerçekleştirdi. Balkan, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı'nın aracılığıyla Cengiz Kurtoğlu ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında en yakın zamanda Çanakkale'ye gelerek Balkan ile görüşeceğini söyleyen Kurtoğlu, Balkan'a bir de kendi şarkısını söyledi. İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, "Tesadüfen öğrendik Ecem kardeşimizin Cengiz Kurtoğlu sanatçımıza olan hayranlığını. Cengiz Kurtoğlu hepimizin tanıdığı, Türk halkının gönlünde taht kurmuş, gönül adamı. Kardeşimizin ona olan hayranlığını duyunca kendisini aradım. O da kendisine yakışan bir şekilde 'Ne demek müdürüm, mutlu olurum. Hatta en kısa sürede oraya geleceğim. Kardeşim için özel olarak şarkı söyleyeceğim' dedi. Burada esas teşekkürü hak eden Cengiz Kurtoğlu hakikaten. Sizlerin aracılığınızla teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmanın ardından Emniyet Müdürü Arıcı, Ecem Balkan'a çeşitli hediyeler verdi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 17:18 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:20 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL