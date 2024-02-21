Çan'da erik ağacı çiçek açtı

Bölgedeki hava durumunun bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen olayda önceki yıllarda da benzer durumlar yaşandığı ancak ağaçlarda meyve veriminin bu tür durumlar nedeniyle düştüğünün gözlendiği öğrenildi.

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