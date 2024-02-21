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        Çan'da erik ağacı çiçek açtı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir erik ağacı şubat ayında çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 10:43 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:46
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        Çan'da erik ağacı çiçek açtı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir erik ağacı şubat ayında çiçek açtı.

        İlçeye bağlı Küçükpaşa köyünde bulunan Sami Erdinç'e ait evin bahçesindeki erik ağacının çiçek açması köylüleri de şaşırttı.

        Bölgedeki hava durumunun bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen olayda önceki yıllarda da benzer durumlar yaşandığı ancak ağaçlarda meyve veriminin bu tür durumlar nedeniyle düştüğünün gözlendiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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