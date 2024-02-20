Gelibolu'da öğrencilere ihmal ve istismar semineri verildi

Çocuklara mahremiyet eğitiminin de verildiği seminer sonunda okul müdürü Cem Kayalı, Kuseyri'ye teşekkür etti.

Toplumda çocuk ihmali ve istismarı konusunda farkındalık oluşturmak, ihmal ve istismarı tanımak ve karşılaşılan vakalarda yasal boyutun nasıl işlediği konusunda bilgilendirmede bulunmak amacıyla Gelibolu 26 Kasım İlkokulu'nda semine düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.