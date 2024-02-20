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        Gelibolu'da öğrencilere ihmal ve istismar semineri verildi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ilkokul öğrencilerine ihmal ve istismar konularında seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 12:44 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:24
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        Gelibolu'da öğrencilere ihmal ve istismar semineri verildi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ilkokul öğrencilerine ihmal ve istismar konularında seminer verildi.

        Toplumda çocuk ihmali ve istismarı konusunda farkındalık oluşturmak, ihmal ve istismarı tanımak ve karşılaşılan vakalarda yasal boyutun nasıl işlediği konusunda bilgilendirmede bulunmak amacıyla Gelibolu 26 Kasım İlkokulu'nda semine düzenlendi.

        Sınıf öğretmeni Şenay Kuseyri, seminerde öğrencileri çocuk ihmal ve istismarı konularında bilgilendirdi.

        Çocuklara mahremiyet eğitiminin de verildiği seminer sonunda okul müdürü Cem Kayalı, Kuseyri'ye teşekkür etti.

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