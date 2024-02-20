Güney Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, Çanakkale'de toplandı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Yönetim Kurulunun olağan toplantısı, Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Toplantıya, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve GMKA birim başkanları katıldı.

GMKA'nın çalışmaları ve planlanan faaliyetleri hakkında yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirmesiyle başlayan toplantıda, Çanakkale ve Balıkesir'de gerçekleştirilen turizm faaliyetlerinde çeşitliliğinin artırılmasına yönelik kültür ve turizm rotaları ile ilgili çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca, bölgenin yenilenebilir enerji alanında eğitim merkezi olarak konumlandırılmasına ilişkin faaliyetlerine devam edilen Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (Renewable Youth Energy/RE-YOU) çalışmaları ile uygulanmakta olan doğrudan faaliyet destekleri ve diğer mali destek programlarının uygulama süreçleri görüşüldü.

Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.