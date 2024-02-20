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        Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu, sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:39 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:39
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        Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu, sürücü hayatını kaybetti.

        Hüseyin Dağcı idaresindeki 17 AFH 845 plakalı traktör, Tavaklı köyü yolunda Beşiktepe mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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