Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu, sürücü hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu, sürücü hayatını kaybetti.
Hüseyin Dağcı idaresindeki 17 AFH 845 plakalı traktör, Tavaklı köyü yolunda Beşiktepe mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
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