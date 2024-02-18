Boşanma aşamasındaki eşini iple boğup, gömdü (3)

KARDEŞİYLEBİRLİKTE TUTUKLANDI Çanakkale'nin Biga ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'i iple boğduktan sonra cesedini hafriyat alanına gömdüğünü itiraf eden Fırat Yıldızhan'ın (30) kardeşi Yağız Yıldızhan (20) da gözaltına alındı. Yağız Yıldızhan’ın ağabeyi Fırat Yıldızhan’a cesedi gömerken yardım ettiği öğrenildi. İki kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Fırat ve Yağız Yıldızhan kardeşler tutuklandı.

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