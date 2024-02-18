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        Boşanma aşamasındaki eşini iple boğup, gömdü (3)

        KARDEŞİYLEBİRLİKTE TUTUKLANDI Çanakkale'nin Biga ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'i iple boğduktan sonra cesedini hafriyat alanına gömdüğünü itiraf eden Fırat Yıldızhan'ın (30) kardeşi Yağız Yıldızhan (20) da gözaltına alındı. Yağız Yıldızhan'ın ağabeyi Fırat Yıldızhan'a cesedi gömerken yardım ettiği öğrenildi. İki kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Fırat ve Yağız Yıldızhan kardeşler tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 22:23 Güncelleme: 18.02.2024 - 22:23
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        Boşanma aşamasındaki eşini iple boğup, gömdü (3)
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        KARDEŞİYLEBİRLİKTE TUTUKLANDI Çanakkale'nin Biga ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'i iple boğduktan sonra cesedini hafriyat alanına gömdüğünü itiraf eden Fırat Yıldızhan'ın (30) kardeşi Yağız Yıldızhan (20) da gözaltına alındı. Yağız Yıldızhan’ın ağabeyi Fırat Yıldızhan’a cesedi gömerken yardım ettiği öğrenildi. İki kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Fırat ve Yağız Yıldızhan kardeşler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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