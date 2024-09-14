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        Evine icra memuru gönderen ev sahibini yaraladı

        Yalova'da ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan anlaşmazlık kötü bitti. Evin tahliyesini isteyen ev sahibi, kiracının saldırısına uğradı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 23:26 Güncelleme: 14.09.2024 - 23:26
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        Evine icra memuru gönderen ev sahibini yaraladı
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        Yalova'da, evine tahliye için icra memuru gönderdiği gerekçesiyle tartıştığı ev sahibini yaralayan zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi'nde ikamet eden Adnan S. (50), aynı binada oturan ev sahibi K.A. (69) ile evine tahliye için icra memuru gönderdiği için tartışmaya başladı.

        BIÇAKLA CİNSEL ORGANINI KESTİ

        Kavgaya dönüşen olay sırasında Adnan S, ev sahibi K.A'yı önce yumrukladı, ardından bıçakla cinsel organını kesti.

        Olayın ardından kaçan Adnan S. daha sonra polise giderek teslim oldu.

        Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan K.A, ameliyata alındı.

        KİRACI TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Adnan S'nin, emniyetteki ifadesinde, ev sahibi ile tahliye kararı kesinleştikten sonra kira konusunda anlaştıklarını, ancak ev sahibinin icrayı kaldırmadığını öne sürdüğü belirtildi.

        Bu olaydan sonra evde yaklaşık 1 yıl oturmaya devam ettiğini belirten Adnan S'nin, "Eşim beni arayarak, 'İcra memurları geldi, evden çıkartacaklarmış bizi.' dedi. Ben gittiğimde memurlar evden ayrılmıştı. Evde bulunurken eşim televizyonun kablosunu kırmış ben de tadilat yapmak için kırmızı siyah renkli sapı olan bıçakla televizyon kablosunu tamir ediyordum. K.A. gelince küfür etti, ben de elimdeki bıçakla kestim." dediği öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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