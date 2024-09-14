Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.685,49 %1,73
        DOLAR 33,9146 %0,04
        EURO 37,5891 %0,00
        GRAM ALTIN 2.809,65 %0,78
        FAİZ 42,17 %-0,02
        GÜMÜŞ GRAM 33,50 %2,84
        BITCOIN 59.976,00 %0,16
        GBP/TRY 44,5476 %-0,08
        EUR/USD 1,1075 %0,01
        BRENT 71,61 %-0,50
        ÇEYREK ALTIN 4.593,77 %0,78
        Haberler Ekonomi Para Hazine ve Maliye Bakanlığı IBAN'la ticarete geçit vermedi - Para Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı IBAN'la ticarete geçit vermedi

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 mükellefe yönelik incelemede, ilk aşamada 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığını tespit etti ve bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası uyguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 12:26 Güncelleme: 14.09.2024 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Vergi Denetim Kurulu kayıt dışı ile etkin mücadele kapsamında incelemelerine devam ediyor.

        Kurul tarafından vergi kaçırmak maksadıyla fiş ve fatura düzenlememek için müşterilerden IBAN yoluyla tahsilat yapmak isteyen mükellefler nezdinde yürütülen incelemeler ve analiz çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi.

        Özellikle "POS çalışmıyor" gibi bahanelerle alacaklarını banka hesapları üzerinden tahsil etmek isteyen mükellefler yakın takipte tutuluyor.

        ​​​​Banka hesap ve para hareketlerinin analiz edilmesi sonucunda illiyet bağı kuran vergi müfettişleri, ilk kapsamda belirlenen 250 mükellef nezdinde incelemelerini genişletti. Bu kapsamda elde edilen ilk verilere göre, 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı belirlendi. Bakanlıkça, bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası kesildi.

        REKLAM

        LÜKS RESTORAN ZİNCİRİ DE VAR, DEĞERLİ TAŞ FİRMASI DA

        IBAN'a yönlendirilerek kayıt dışı bırakılan kazançların farklı sektörlere ait işletmelere ait olduğu tespit edildi. Örneğin, üç büyük ilde şubesi olan lüks bir restoran zinciri, değerli taş ve kuyumculuk alanında faaliyette bulunan bir markanın şubesi, büyük bir yedek parça alım satım işletmesi, düğün-organizasyon işletmeleri, sosyal medya fenomenleri, sanal pazar işletmeleri ile gayrimenkul ve araç alım-satımı yapan gerçek kişiler bu kapsamda dikkati çekti.

        İnceleme sürecinde, bazı para transferlerinin kripto para aracı kuruluşları, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar, sermaye piyasası aracı kurumları ve yatırım hesaplarından gelen paralardan kaynaklandığı da saptandı. Ayrıca, şans oyunu bayilerine yapılan transferlerin ve eş ile akrabalar tarafından yapılan transferlerin de bulunduğu görüldü.

        BAKAN ŞİMŞEK'TEN UYARI

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, çeşitli bahanelerle ödemelerini banka hesaplarından almak isteyen ve müşterilerine fiş ve fatura düzenlemeyerek vergi kaçıran mükellefler için yürütülen incelemelerin genişletilerek sürdüğüne işaret ederek, "Hesaplara gelen paraların başkalarına ait olduğunu belirten kişiler ve firmalar yönüyle de incelemeler devam edecek." dedi.

        Vergi kaçırmak maksadıyla IBAN yerine nakit ödeme talep etmeye başlayan ve yine fiş-fatura düzenlemeyen mükellefler için de takipte olduklarını aktaran Şimşek, gelen ihbarlara göre incelemelerin devam edeceğini, kayıt dışı çalışan ve sistemin içinde olmayan her bir mükellefe ulaşacakları uyarısında bulundu.

        Şimşek, vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirerek, "Bakanlık olarak kayıt dışı yöntemlerle tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeleri yakından izliyoruz. Alacaklarınızı vergi dışı bırakacak şeklide IBAN ya da banka hesapları üzerinden tahsilat yapmayın, kayıt dışı faaliyetlere ortak olmayın. Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik yaygın ve yoğun denetimlerimiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        İlk yardımda yanlış uygulamalar hayati riske yol açıyor!
        İlk yardımda yanlış uygulamalar hayati riske yol açıyor!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Sigarada vergi düzenlemesi
        Sigarada vergi düzenlemesi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Trençkot nasıl ortaya çıktı?
        Trençkot nasıl ortaya çıktı?
        Tapuda aynı dolandırıcılık! Dublörlü satış oyunu!
        Tapuda aynı dolandırıcılık! Dublörlü satış oyunu!
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        "Onlar olsa 80 milyon olur"
        "Onlar olsa 80 milyon olur"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası