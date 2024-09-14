Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi

"HERKES KURYE OLMASIN"

25 yıldır motosikletli kuryelik yaptığını belirten Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Turgut Ay da, "Yıllardır bu mesleği herkesin yapmaması gerektiğini, bu mesleğin riskli olduğunu gerek devlet kurumlarına, gerek de belediyelere anlattık. Ama kimse tarafından dikkate alınmadık. Biz istiyoruz ki 22 yaş altındakiler kuryelik yapmasın, mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olsun. Bununla ilgili ileri sürüş teknikleri gibi bir takım eğitimler verilsin. En azından eğitimli motosiklet sürücüsü trafikte bazı kazaları öngörebiliyor. Rahmetli olan arkadaşımızın ailesine, akrabalarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Arkadaşımız gece işten çıkıyor, evine gelirken talihsiz bir kaza yaşıyor" ifadelerini kullandı.