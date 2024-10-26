Malatya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Malatya'da otomobil ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın Kaya idaresindeki otomobil, Yaka Mahallesi Kuzey Çevre yolunda Ahmet Tan yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler Kaya ve Tan ile araçlardakilerden Muhlis Tuncel hayatını kaybetti.
Yaralılar İ.A, M.K, O.K. ve A.T. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.