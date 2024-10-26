Göztepe - Trabzonspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. 28. dakikada Dennis'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Göztepe 60'ta Solet ve 90+2'de Tijanic'in golleriyle güçlü rakibini devirdi. Ligde ilk mağlubiyetini alan bordo-mavililerin tek sayısını 64'te Banza penaltıdan kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, ev sahibi Göztepe uzun süre 10 kişi oynadığı mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.
Ev sahibi Göztepe, 28. dakikada Dennis'in direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen 60'ta Solet'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Bordo-mavililer 64'te Simon Banza'nın penaltı golüyle durumu 1-1 yaparken, 90+2'de sahne alan Tijanic, İzmir ekibine galibiyeti getiren isim oldu.
Göz-Göz bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken, ligde ilk mağlubiyetini alan Trabzonspor ise 12 puanda kaldı.