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        Göztepe - Trabzonspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. 28. dakikada Dennis'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Göztepe 60'ta Solet ve 90+2'de Tijanic'in golleriyle güçlü rakibini devirdi. Ligde ilk mağlubiyetini alan bordo-mavililerin tek sayısını 64'te Banza penaltıdan kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.10.2024 - 18:09 Güncelleme: 26.10.2024 - 21:09
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        10 kişilik Göztepe, Trabzon'u devirdi!
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, ev sahibi Göztepe uzun süre 10 kişi oynadığı mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.

        Ev sahibi Göztepe, 28. dakikada Dennis'in direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen 60'ta Solet'nin golüyle 1-0 öne geçti.

        Bordo-mavililer 64'te Simon Banza'nın penaltı golüyle durumu 1-1 yaparken, 90+2'de sahne alan Tijanic, İzmir ekibine galibiyeti getiren isim oldu.

        Göz-Göz bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken, ligde ilk mağlubiyetini alan Trabzonspor ise 12 puanda kaldı.

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