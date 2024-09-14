ABD'li rock grubu Jane's Addiction sahnede kavga etti
ABD'li rock grubu Jane's Addiction, 14 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ilk turnede Boston konseri sırasında solist Perry Farrell ile gitarist Dave Navarro arasında yaşanan kavga nedeniyle konseri sonlandırmak zorunda kaldı
Jane's Addiction'ın 35 yılı aşkın serüveninde dün gece, Boston'da dramatik bir olay yaşandı.
Solist Perry Farrell, sahnede gitarist Dave Navarro'ya saldırarak, konserin erken bitmesine neden oldu.
Görgü tanıklarına göre; konser boyunca grup üyeleri arasında artan bir gerginlik hâkimdi. 'Mountain Song' adlı şarkının seslendirilmesi sırasında başlayan sözlü atışma, 'Ocean Size' şarkısının sonunda yumruk atmaya kadar uzandı. Farrell'ın Navarro'ya saldırmasıyla konser aniden durdu.
Güvenlik ekibi, hızla müdahale ederek Farrell'ı sahneden uzaklaştırdı. Kısa bir aradan sonra, gitarist Dave Navarro, basçı Eric Avery ile davulcu Stephen Perkins sahneye dönerek hayranları selamladıktan sonra konserin tamamlandığını açıkladılar.
Jane's Addiction'ı takviminde yarın Connecticut'un Bridgeport şehrinde bir konser bulunuyor. Ancak, bu olay veya grubun geleceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Grup, 1991'deki ilk dağılmalarından bu yana birçok kez dağılıp yeniden bir araya gelmişti.