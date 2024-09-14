ABD'li rock grubu Jane's Addiction sahnede kavga etti

Jane's Addiction'ı takviminde yarın Connecticut'un Bridgeport şehrinde bir konser bulunuyor. Ancak, bu olay veya grubun geleceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Grup, 1991'deki ilk dağılmalarından bu yana birçok kez dağılıp yeniden bir araya gelmişti.