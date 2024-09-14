İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen 26 yaşındaki Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi dün Türkiye'ye getirildi. Eygi, bugün Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa veriliyor. Cenaze töreninde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Zalimler bunun hesabını uluslararası tüm mahkemelerde verecek" tepkisinde bulundu.

Azerbaycan üzerinden getirilen cenaze, Cuma günü sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda törenle karşılandı. Eygi'nin cenazesi öğlen saatlerinde de İzmir Havalimanı'na ulaştırıldı. Eygi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi için her iki havalimanında tören düzenlendi ve dua okundu. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra cenaze, Aydın'ın Didim ilçesine götürüldü.

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HELALLİK ALINDI, SLOGANLAR ATILDI Eygi'nin Didim Devlet Hastanesinden alınan naaşı, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.Bu sırada evde bulunan Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, eşi Pakistan asıllı Hamid Mazhar Ali ve akrabalarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da eşlik etti. Burada dua edilmesinin ardından cenaze, Didim Merkez Camisine götürüldü. Helallik alınması sonrası evin önünde toplanan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

KURTULMUŞ: BU TERÖR DEVLETİ İSRAİL'İN SUÇUDUR Cenaze töreninde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı: 85 milyon bu şehidimize sahip çıktık. Şehit bedenini toprağa tevhid edeceğiz. Allah, en güzel şekilde rızıklarıyla donatmış vaziyettedir. Türkiye olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren oradaki tüm işlemlere dahil olmuş, buradaki bulgularda otopsi raporu ortaya çıkmıştır. Ayşenur kardeşimizin kanı yerde kalmayacaktır, uluslararası tüm davalarda hakkı korunacaktır. Bir şeyin daha altını çizmek isterim. 8 Ekim'den bu yana dünyanın izlediği en büyük vahşeti izliyoruz. Dünya, Gazze'de öldürülenlerin sayısını tutmaktan aciz. Batı Şeria'daki kanunsuz işgale dikkat çekmek isterken Ayşenur şehit edildi. Bu birkaç askerin suçu değildir, bu terör devleti İsrail'in suçudur. Biden, kalkıp "Yerdeki kurşun sekerek vurdu" diyerek insanlıktan nasibini almadığını göstermiştir. Zalimler bunun hesabını uluslararası tüm mahkemelerde verecektir. Filistin davası mutlaka zafere ulaşacaktır. REKLAM Konuşmaların ardından Eygi'nin naaşı, protokol üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir konvoyla Asri Mezarlığa götürülerek dualarla toprağa verildi. Törene Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, annesi Rabia Birden, eşi Hamid Ali Mazhar, dedesi Şeref Eygi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile bazı milletvekilleri de katıldı. Öte yandan çok sayıda ulusal ve uluslararası yayın kuruluşlarının temsilcileri de cenaze törenini canlı yayınla aktardı.

FİDAN: ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMELERİ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ REKLAM Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katılan Bakan Fidan, X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı. Fidan, İsrail askerleri tarafından "kasıtlı biçimde hedef alınan" ve öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’yi Hakk’a uğurladıklarını belirtti. Eygi'ye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileyen Fidan, "Bu insanlık dışı saldırının faillerinin adalet önünde hesap vermesi için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı. Fidan, "İşlerine gelen her fırsatta insan hakları havarisi kesilenlerin iki yüzlü sessizliği tarihe kara bir leke olarak geçecek; on binlerce Filistinli ve onlara destek veren Ayşenurların haklı mücadelesi, adaletin er ya da geç yerini bulacağına inananlar tarafından minnetle hatırlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

KURTULMUŞ İLE ÖZEL AYAKÜSTÜ TARTIŞTI Öte yanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törende sadece TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un konuşmasının cenaze töreninde oluşan atmosfere yakışmadığını dile getirerek, bu konudaki sitemlerini Kurtulmuş’a tören sonrası iletti. Özel, Kurtulmuş’a, “Her iki çift laf kıymetli ama dinlemeyi bilene. Böyle günde halen daha ikilik, halen daha siyasi şey yaratıyorsunuz ya… Burada bizim de ağzımızdan çıkacak iki çift lafın çok yerde kıymeti olur. Takdir sizin ama hem tarafsızım deyip, hem böyle işlerin içine girmek, din görevlilerini bu işe alet etmek, bunlar hoş olmadı. Olmadı, hiç yakışmadı. Bizim ağzımızdan çıkacak iki çift lafın önemli anlamı olur. Din görevlilerini bu işlere alet etmek, olmadı” sitemlerini iletti. Kurtulmuş’un, “Siz de konuşsaydınız benden farklı bir şey mi söyleyecektiniz” sözleri üzerine, Özel, “Onu ben takdir ederim” yanıtını verdi.

ADLİ TIP ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLADI Eygi'nin dün İzmir'e getirilen cenazesi üzerinde İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi incelemesi yapıldı. Otopsi incelemesine yönelik ilk bulgularda Eygi'nin kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi sonucu kafa yaralanması tespit edildi. Ölüm sebebi "kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti" olarak tanımlanan Eygi'nin kafasında ateşli silahtan kaynaklı kurşun giriş yarasının bulunduğu, çıkış yarasının ise olmadığı belirlendi. İlk tespitlerde kafada saptanan milimetrik ebatlı metalik cisimler, balistik açıdan incelenmek üzere örneklendi. Türk-Amerikan aktivistin öldürülmesi ile ilgili olarak Türkiye tarafından soruşturma başlatıldı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili açıklamasında, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız iç hukuktan kaynaklanan yetkimizi kullanarak soruşturma başlattık" dedi. Tunç, "Uluslararası sistemde de Eygi’nin hakkını korumak için çalışacağız" dedi. Ankara, Eygi'nin ölümü ile hazırlanacak soruşturma dosyasının Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde görüşülmesini istiyor. Aynı şekilde Eygi'nin dosyasının Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde İsrail'le ilgili soruşturmaya dahil edilmesi için de girişimlerde bulunulacak. Bakan Tunç, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı ‘soykırım’ suçlamasıyla açtığı ve Türkiye'nin de müdahil olma başvurusunda bulunduğu davaya da raporun delil olarak sunulacağını kaydetti.