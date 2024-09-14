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        Haberler Magazin 2016'da linç edilen Ecem Uzgör, ortaya çıktı - Magazin haberleri

        2016'da linç edilen Ecem Uzgör, ortaya çıktı

        Yıllar önce linç edilen güzel ortaya çıktı. Ecem Uzgör; "O kişi benim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 15:14 Güncelleme: 14.09.2024 - 15:25
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        Geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, sosyal medyada çeşitli olumsuz eleştiriler aldı. Eleştiriler, linç etmeye kadar uzandı.
        Ahmet Çakar'ın yer aldığı bir video da İdil Bigen'e yönelik linç kampanyasının içinde yer aldı.

        Ahmet Çakar, söz konusu videonun İdil Bilgen için değil, eski bir güzele yönelik olduğunu açıkladı.

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        Eski bir videonun sosyal medyada ortaya çıkarılarak İdil Bilgen ile ilişkilendirilmesine isyan eden Ahmet Çakar; "Hepiniz yalancısınız ve trolsünüz. Bu ifadeleri bu kızımız için kullanmadım; bu sözler başka bir Türkiye güzeli için söylendi" açıklamasında bulunmuştu.

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        O kişinin kim olduğu merak edildi.
        Top Model of the World 2016'ya katılan Ecem Uzgör, Ahmet Çakar'ın da aralarında olduğu birçok kişi tarafından linç edilen güzelin kendisi olduğunu açıkladı.

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        Ecem Uzgör, sosyal medya hesabından Ahmet Çakar'ın o sözlerini paylaşarak, İdil Bilgen'in yanında olduğunu belirtti ve o sözlerin aslında kendisi için söylendiğini dile getirdi.

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        "İDİL BİLGEN'İN YANINDAYIM"

        Ecem Uzgör, konuyla ilgili olarak; "Burada bahsi geçen kişi benim. Top Model of the World'de Türkiye'yi temsil ettim ve ülkeye döndüğümde linç yedim. Bugün İdil Bilgen’e yönelik söylenen sözler aslında Ahmet Çakar tarafından bana söylenmişti. Bu tür yarışmalarda görüşler olumlu ya da olumsuz olabilir ancak linç olmamalı. İdil Bilgen'in yanındayım" ifadelerini kullandı.

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        DAHA ÖNCE YİNE AHMET ÇAKAR'A CEVAP VERMİŞTİ

        Ecem Uzgör ayrıca, yıllar önce Ahmet Çakar'ın kendisi hakkında yaptığı eleştirilere şu şekilde yanıt vermişti; "Yapılan yorumlar arasında en fazla Ahmet Çakar'ın yorumuna güldüm. Nicolas Cage'e benzetmesi çok şaşırtıcıydı. 'Ben katılsaydım birinci olurdum' demesi çok komikti. Mesleki açıdan da bu konu üzerinde yorum yapacak yetkisi ve tecrübesi olduğunu düşünemiyorum. Spor programında bunun konuşulması bile komik" demişti.

        Fotoğraflar: X, DHA, AA

        #Ahmet Çakar
        #ecem uzgör
        #İdil Bilgen
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