2016'da linç edilen Ecem Uzgör, ortaya çıktı

DAHA ÖNCE YİNE AHMET ÇAKAR'A CEVAP VERMİŞTİ

Ecem Uzgör ayrıca, yıllar önce Ahmet Çakar'ın kendisi hakkında yaptığı eleştirilere şu şekilde yanıt vermişti; "Yapılan yorumlar arasında en fazla Ahmet Çakar'ın yorumuna güldüm. Nicolas Cage'e benzetmesi çok şaşırtıcıydı. 'Ben katılsaydım birinci olurdum' demesi çok komikti. Mesleki açıdan da bu konu üzerinde yorum yapacak yetkisi ve tecrübesi olduğunu düşünemiyorum. Spor programında bunun konuşulması bile komik" demişti.

Fotoğraflar: X, DHA, AA