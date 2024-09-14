Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Asya-Pasifik Son dakika: Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi | Dış Haberler

        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi

        Vietnam'da etkili olan Yagi Tayfunu nedeniyle 262 kişi hayatını kaybetti. 820'den fazla insan yaralanırken, 82 kişi de kayboldu. Tayfunda 137 bin ev hasar gördü, 130 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 17:08 Güncelleme: 14.09.2024 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Vietnam'ı etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı heyelan ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 262'ye yükseldi.

        2

        VN Express haber sitesine göre, bu yıl Asya kıtasını vuran en güçlü fırtına olarak da tanımlanan Yagi Tayfunu'nun Vietnam'daki etkileri sürüyor.

        3

        Vietnam Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, tayfunun yol açtığı heyelan ve seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 262'ye çıktığı bildirildi.

        4

        Tayfunların neden olduğu afetlerde 820'den fazla kişinin yaralandığı ve 83 kişinin kaybolduğu belirtilen açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Lao Cai eyaletine bağlı Nu köyünde meydana gelen sel sonrası köydeki bütün evlerin sular altında kaldığı, kurtarma ekiplerinin kayıp köy halkını aramayı sürdürdüğü belirtildi.

        5

        Açıklamada ayrıca, ülke genelinde yaklaşık 137 bin evin hasar gördüğü, 130 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği ve tayfunun etkisini gösterdiği kentlerdeki altyapının ciddi zarar gördüğü aktarıldı.

        6

        ÇOCUKLAR TEMİZ SU VE SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞEMİYOR

        Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yagi Tayfunu nedeniyle Vietnam'da çok sayıda çocuğun evini kaybettiğini, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimden yoksun olduğunu bildirdi.

        7

        Açıklamada, okulların hasar görmesi, elektrik ve su kesintilerinin yaşanması nedeniyle yaklaşık 2 milyon çocuğun eğitim, psikososyal destek ve okul beslenme programlarına erişimden de yoksun kaldığına işaret edildi.

        8

        UNICEF, tayfundan etkilenen çocukların ve ailelerin kritik ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta 15 milyon dolara ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor.

        9

        Filipinler'in kuzey bölgelerini de 3 Eylül'de vuran Yagi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.

        10

        Çin'in Haynan eyaletini ise 7 Eylül'de etkileyen tayfun sebebiyle 4 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştı.

        11
        12
        13
        14
        15
        16
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        Oyuncak bırakıyorlar... Narin'e geliyorlar!
        Oyuncak bırakıyorlar... Narin'e geliyorlar!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Sigara vergisine enflasyon ayarı
        Sigara vergisine enflasyon ayarı
        Sahnede yumruklu kavga
        Sahnede yumruklu kavga
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        Çocukların sağlıklı ruhsal gelişimi için ekran maruziyetine dikkat!
        Çocukların sağlıklı ruhsal gelişimi için ekran maruziyetine dikkat!
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü