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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Çağatay Çelik yazdı: Galatasaray için kara göründü - Galatasaray Haberleri

        Çağatay Çelik yazdı: Galatasaray için kara göründü

        Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a gol yağdırdı. Karşılaşmadan 5-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 4'te 4 yaptı ve puanını 12'ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, Galatasaray'ın Rizespor karşısındaki performansını kaleme aldı.

        Giriş: 14.09.2024 - 22:39 Güncelleme: 14.09.2024 - 22:39
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        Galatasaray’ın sezon başında yaşadığı büyük zorluklar, ön alan baskısının oturmaması ve devamında uzun mesafeler geri koşulmasıydı. Okan Buruk takımlarının sezona yavaş başladığı ve ayakların eylül ortasında hızlandığını unutmazsak üçte üç yapmak bu tarihler için nefes aldırdı.

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        Osimhen transferiyle çift santrforlu oyuna geçme zaruriyeti, Okan Buruk’u da arayışlara itti: Çare asimetrik bir dizilimle bulundu.

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        Kağıt üzerinde Kaan Ayhan - Davinson Sanchez - Abdülkerim Bardakcı - Ismail Jakobs’tan oluşan dörtlü geri hat sahada Galatasaray’a iki büyük avantaj getirdi.

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        Rakibi adam adama karşılama prensibinden vazgeçmeyen Galatasaray top rakipteyken beşli bir savunma hattıyla sahaya yayıldı; top çıkarırken de iki stoperin yanına Kaan Ayhan eklendi ve pas opsiyon sayısı üçe çıktı. En önemlisi sahada üç stoper alışkanlığı bulunan oyuncu olması; orta sahaya bir fazla adam getirilmesinin önünü açtı.

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        Okan Buruk ve ekibinin duran top uzmanlığını artık anlatmaya gerek yok. İrfan Saraloğlu ve Ismael Garcia Gomez başta olmak üzere bu konuda kalabalık bir uzman kadroya sahipler.

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        Maçın kilidi erkenden iki duran top golüyle açan Galatasaray devamında oyun momentunu eline alma fırsatı elde etti; rekabetçi bir müsabakayı ter idmanına ve değişen asimetrik dizilimi ezber pratiğine çevirdi.

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        Üç ay önce rekor oyla gelen ancak transfer döneminde epeyi yıpranan bir yönetimin imdadına farklı galibiyet yetişti. Osimhen ve Jakobs geçer not alırken Gabriel Sara ise taraftarı büyüledi. Beşiktaş karşısında alınan hezimetin devamında Young Boys mağlubiyetiyle sorgulanır hale gelen Okan Buruk güven tazeledi.

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        Saha dışında dalgalarla boğuşan Galatasaray için kara göründü. Kasımpaşa yenilgisi sonrasında “Şehrin bana ve ekibime olan inancı azalıyor. Tüm sorumlu benim” açıklaması yapan İlhan Palut’u ise daha zor günler bekliyor.

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