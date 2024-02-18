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        Boşanma aşamasındaki eşini iple boğup, gömdü (2)

        ŞÜPHELİADLİYEYE SEVK EDİLDİ Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'i iple boğduktan sonra cesedini hafriyat alanına gömen Fırat Yıldızhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 19:37 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:45
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        Boşanma aşamasındaki eşini iple boğup, gömdü (2)
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        ŞÜPHELİADLİYEYE SEVK EDİLDİ Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'i iple boğduktan sonra cesedini hafriyat alanına gömen Fırat Yıldızhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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