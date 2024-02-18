Boşanma aşamasındaki eşini iple boğup, gömdü (2)
ŞÜPHELİADLİYEYE SEVK EDİLDİ Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'i iple boğduktan sonra cesedini hafriyat alanına gömen Fırat Yıldızhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİADLİYEYE SEVK EDİLDİ Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'i iple boğduktan sonra cesedini hafriyat alanına gömen Fırat Yıldızhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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