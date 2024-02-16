Çanakkale'de bağ evinde 2 kişi ölü bulundu
ÇANAKKALE'ninGelibolu ilçesinde, Tamer Alkan ile Adil Çelikbilek kaldıkları bağ evinde ölü bulundu. İkilinin piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu belirtildi. Kavaklıtepe köyü Kocaahırlı mevkindeki bağ evinde kalan Tamer Alkan ve Adil Çelikbilek, yakınları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Yakınları durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Alkan ve Çelikbilek'in hayatlarını kaybettikleri belirlendi. İkilinin piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından iki kişinin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
ÇANAKKALE'ninGelibolu ilçesinde, Tamer Alkan ile Adil Çelikbilek kaldıkları bağ evinde ölü bulundu. İkilinin piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu belirtildi. Kavaklıtepe köyü Kocaahırlı mevkindeki bağ evinde kalan Tamer Alkan ve Adil Çelikbilek, yakınları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Yakınları durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Alkan ve Çelikbilek'in hayatlarını kaybettikleri belirlendi. İkilinin piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından iki kişinin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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