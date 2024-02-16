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        Çanakkale'de bağ evinde 2 kişi ölü bulundu

        ÇANAKKALE'ninGelibolu ilçesinde, Tamer Alkan ile Adil Çelikbilek kaldıkları bağ evinde ölü bulundu. İkilinin piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu belirtildi. Kavaklıtepe köyü Kocaahırlı mevkindeki bağ evinde kalan Tamer Alkan ve Adil Çelikbilek, yakınları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Yakınları durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Alkan ve Çelikbilek'in hayatlarını kaybettikleri belirlendi. İkilinin piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından iki kişinin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 17:49 Güncelleme: 16.02.2024 - 17:50
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        Çanakkale'de bağ evinde 2 kişi ölü bulundu
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        ÇANAKKALE'ninGelibolu ilçesinde, Tamer Alkan ile Adil Çelikbilek kaldıkları bağ evinde ölü bulundu. İkilinin piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu belirtildi. Kavaklıtepe köyü Kocaahırlı mevkindeki bağ evinde kalan Tamer Alkan ve Adil Çelikbilek, yakınları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Yakınları durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Alkan ve Çelikbilek'in hayatlarını kaybettikleri belirlendi. İkilinin piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından iki kişinin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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