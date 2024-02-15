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        Çanakkale'de 67 kaçak göçmen yakalandı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 2 lastik botta 32'si çocuk 67 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. 13 ve 14 Şubat tarihlerinde bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botları tarafından düzenlenen operasyonda, lastik botlardaki 32'si çocuk olmak üzere toplam 67 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 22:36 Güncelleme: 15.02.2024 - 22:40
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        Çanakkale'de 67 kaçak göçmen yakalandı
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 2 lastik botta 32'si çocuk 67 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. 13 ve 14 Şubat tarihlerinde bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botları tarafından düzenlenen operasyonda, lastik botlardaki 32'si çocuk olmak üzere toplam 67 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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