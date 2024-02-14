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        Çanakkale açıklarındaki 98 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı, 36 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 20:10 Güncelleme: 14.02.2024 - 20:17
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        Çanakkale açıklarındaki 98 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı, 36 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Botu "TCSG-28" ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.

        Lastik bot içindeki Afganistan ve İran uyruklu 14'ü çocuk 38 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Ekipler aynı bölgedeki diğer operasyonda ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 13'ü çocuk toplam 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

        "KB-20" botu ekipleri de Ayvacık açıklarındaki hareketli lastik botta Afganistan uyruklu 15'i çocuk 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Karaya çıkarılan 98 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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