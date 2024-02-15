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        Gelibolu'da öğrencilere deprem farkındalık eğitimi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ilkokul öğrencilerine deprem farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:43 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:46
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        Gelibolu'da öğrencilere deprem farkındalık eğitimi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ilkokul öğrencilerine deprem farkındalık eğitimi verildi.

        Gelibolu 26 Kasım İlkokulu öğretmenleri Buket Doğan ve Gökhan Çalışkan tarafından okulun 3 ve 4. sınıf öğrencilerine verilen deprem farkındalık eğitiminde, deprem anında ne yapılması gerektiği ve tahliye uygulaması teorik ve uygulamaları olarak anlatıldı.

        Öğretmenler, eğitim sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Okul Müdürü Cem Kayalı, yaptığı açıklamada, bu eğitimler sayesinde öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenerek, güvenli şekilde hareket etme becerilerini kazandığını belirtti.

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