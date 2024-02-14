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        Gelibolu'da otobüs firmalarının yetkililerine emniyet kemeri zorunluluğu hatırlatıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, otobüs firmalarının temsilcilerine yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu hatırlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:47 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:48
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        Gelibolu'da otobüs firmalarının yetkililerine emniyet kemeri zorunluluğu hatırlatıldı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, otobüs firmalarının temsilcilerine yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu hatırlatıldı.

        Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, kaymakamlıktaki toplantıda, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.

        Emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların, hassasiyetle takip edilmesi istenilen toplantıda, otobüs şoförlerinin trafik kurallarına uymasının önemi, meydana gelen otobüs kazalarının nedenleri konuları da ele alındı.

        Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, Gelibolu Ticaret Odası Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak katıldı.

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