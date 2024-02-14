Gelibolu'da otobüs firmalarının yetkililerine emniyet kemeri zorunluluğu hatırlatıldı

Emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların, hassasiyetle takip edilmesi istenilen toplantıda, otobüs şoförlerinin trafik kurallarına uymasının önemi, meydana gelen otobüs kazalarının nedenleri konuları da ele alındı.

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