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        TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Gelibolu'da yaptırılan anaokulu tamamlandı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Ulusal Eğitime Katkı" protokolü kapsamında Gelibolu'da inşa edilen anaokulu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:42 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:47
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        TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Gelibolu'da yaptırılan anaokulu tamamlandı
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Ulusal Eğitime Katkı" protokolü kapsamında Gelibolu'da inşa edilen anaokulu tamamlandı.

        Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın (GTSO) desteğiyle Eğritaş bölgesinde inşa edilen okulda, GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır ve yüklenici firma temsilcileri incelemelerde bulundu.

        Başkan Bülent Çetin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu nadide eserin ilçemize kazandırılmasında başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunarız. Eğitim, her gelişmenin ve kalkınmanın temelidir. Bu nedenle, eğitim yatırımlarına her zaman önem verdik ve vermeye devam edeceğiz. Eğritaş bölgemize kazandırılan bu anaokulu, minik öğrencilerimiz için modern ve konforlu bir eğitim ortamı sağlayacaktır. Bu okulun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Okulun önümüzdeki günlerde tamamlanacak işlemlerin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tesliminin yapılacağı belirtildi.

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