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        Çanakkale açıklarında 67 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botlarda 67 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 19:17 Güncelleme: 15.02.2024 - 19:22
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        Çanakkale açıklarında 67 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botlarda 67 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 lastik botun hareket ettiğini belirledi.

        "TSCG-61" gemisi ve "KB-20" botu ekiplerince durdurulan lastik bottaki, 32'si çocuk, 67 Afganistan ve İran uyruklu düzensiz göçmen kıyıya çıkartıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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