Köylerinde sandık kurulamayınca komşu mahallenin seçmeni oldular

ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kazabat köyünde, 3 hanede yaşayan 6 seçmen, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "Seçmen sayısı 9'dan az olan yerleşim birimlerinde sandık kurullarının oluşturulmaması" kararı nedeniyle seçimlerde komşu mahallede oy kullanıyor.

İl merkezine 79, Çan'a 5, Terzialan beldesine 1 kilometre mesafede eski bir yerleşim yeri olan Kazabat'ın, 1985'te 25 olan nüfusu 2013'te 9'a, 2014'te 6'ya düştü.

Sakinlerinin 3 hanede yaşamını sürdürdüğü, muhtarı bulunmayan köyde boş durumda 7 ev bulunuyor.

Kazabatlı 6 seçmen, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1 kilometre uzaklıkta yer alan ve idari bakımdan bağlı oldukları Terzialan beldesi Süle Mahallesi'nde sandık başına gidecek.

Süle Mahallesi Muhtarı Aziz Keskin, AA muhabirine, 5 yıl önce Kazabat'taki seçmen sayısı 9'un altında olduğu için muhtarlık seçimi yapılmadığını, bu nedenle halkın demokratik haklarını kullanmak için yakındaki Karakoca köyüne gittiğini söyledi.

Kazabat'ın, köylülerin de talebi üzerine idari yönden Süle Mahallesi'ne bağlandığını, köy sakinlerinin resmi işlemlerini muhtar olarak kendisinin yürüttüğünü belirten Keskin, "Geçen seçimlerde de seçmenler, demokratik haklarını bizim mahallemizde kullandı. Yeterli sayı olmadığı için burada sandık kurulmuyor. 6 kişiye sandık kurulsa devlete de ek bir masraf olacak." diye konuştu.

- Ailesi şehirde, kendisi köyde

Ailesi Çanakkale il merkezinde, kendisi Kazabat köyünde yaşayan Engin Tütüncü de oy kullanmak için Süle Mahallesi'ne gideceğini ifade etti.

Tütüncü, nüfusun az olmasının nedeninin insanların şehir hayatını tercih etmeleri olduğunu dile getirerek, "Burada 3-5 kişi yaşıyoruz." dedi.

Köyün eski seçmenlerinden olan ve Kazabat'ta büyükbaş hayvancılıkla uğraşan Burhanettin Taşkıran ise memleketini terk etmek zorunda kaldığını, bu seçimde oyunu ikametinin bulunduğu Çan ilçe merkezinde kullanacağını belirtti.

Köy şartlarının zorluğu nedeniyle seçmen sayısının az olduğunu vurgulayan Taşkıran, şunları kaydetti:

"Köyümüzde sandık kurulmayacak çünkü seçmen yok. İçme ve kullanma suyumuz, kanalizasyonumuz, telefon, internet yok sadece elektriğimiz var. 25-30 sene önce 15-20 hane vardı. Sadece elektrikle olmuyor. Çan'a en yakın köy. Öncelikle suyumuz olmadığı için kaybediyoruz. Kuyulardan çekiyoruz. İçmek için Terzialan'dan su getiriyoruz."