Çanakkale'de 13'ü çocuk 24 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği, 13'ü çocuk 24 kaçak göçmen, kurtarıldı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 13 Şubat'ta Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alıp, harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik botu 'TCSG-28' gönderildi. Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği belirlenen lastik bot içindeki 13'ü çocuk 24 kaçak göçmen, kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.