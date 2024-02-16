Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 13'ü çocuk 24 kaçak göçmen kurtarıldı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği, 13'ü çocuk 24 kaçak göçmen, kurtarıldı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 13 Şubat'ta Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alıp, harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik botu 'TCSG-28' gönderildi. Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği belirlenen lastik bot içindeki 13'ü çocuk 24 kaçak göçmen, kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 10:24 Güncelleme: 16.02.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 13'ü çocuk 24 kaçak göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği, 13'ü çocuk 24 kaçak göçmen, kurtarıldı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 13 Şubat'ta Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alıp, harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik botu 'TCSG-28' gönderildi. Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği belirlenen lastik bot içindeki 13'ü çocuk 24 kaçak göçmen, kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut satışlarında düşüş sürüyor
        Konut satışlarında düşüş sürüyor
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
        "Bir kez daha kanıtladı"
        "Bir kez daha kanıtladı"
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Özel bakım merkezinde yaşlı adama feci darp! Bakıcı tutuklandı!
        Özel bakım merkezinde yaşlı adama feci darp! Bakıcı tutuklandı!
        "Aynı ruhta, aynı duygularda buluştuk"
        "Aynı ruhta, aynı duygularda buluştuk"
        OpenAI, yeni yapay zeka modeli "Sora"yı duyurdu
        OpenAI, yeni yapay zeka modeli "Sora"yı duyurdu
        İşte gecenin sonuçları!
        İşte gecenin sonuçları!
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        Mehmet Ayan yazdı: Önce tutan sonra atan
        Mehmet Ayan yazdı: Önce tutan sonra atan
        Kızı hayatını kaybetmişti! 2. acı haber geldi!
        Kızı hayatını kaybetmişti! 2. acı haber geldi!
        Yapay zekada yeni çağ
        Yapay zekada yeni çağ
        Prag maçı sonrası sakatlık açıklaması!
        Prag maçı sonrası sakatlık açıklaması!
        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Putin'in tercihi neden Biden?
        Putin'in tercihi neden Biden?
        Yapbozdan konser çıktı!
        Yapbozdan konser çıktı!
        Biden'dan Netanyahu'ya Refah uyarısı
        Biden'dan Netanyahu'ya Refah uyarısı
        Önce kamyon sonra TIR evin üst katına uçtu
        Önce kamyon sonra TIR evin üst katına uçtu

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 67 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 67 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 67 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 67 düzensiz göçmen yakalandı
        Gelibolu'da öğrencilere deprem farkındalık eğitimi
        Gelibolu'da öğrencilere deprem farkındalık eğitimi
        TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Gelibolu'da yaptırılan anaokulu t...
        TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Gelibolu'da yaptırılan anaokulu t...
        Köylerinde sandık kurulamayınca komşu mahallenin seçmeni oldular
        Köylerinde sandık kurulamayınca komşu mahallenin seçmeni oldular
        Çanakkale açıklarındaki 98 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
        Çanakkale açıklarındaki 98 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı