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        Haberler Ekonomi Teknoloji OpenAI, yeni yapay zeka modeli "Sora"yı duyurdu - Teknoloji Haberleri

        OpenAI, yeni yapay zeka modeli "Sora"yı duyurdu

        ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan yapay zeka araçlarına dair yeni bir duyuru geldi. OpenAI, metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen "Sora"yı duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 00:48 Güncelleme: 16.02.2024 - 00:48
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        OpenAI, yeni yapay zeka modeli "Sora"yı duyurdu
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        San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl, metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen yapay zeka modeli Sora'yı tanıttı.

        Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan yapılan açıklamada, insanların gerçek dünya etkileşimi gerektiren sorunları çözmelerine yardımcı olan modellere ilişkin, yapay zekaya hareket halindeki fiziksel dünyayı anlamayı ve simüle etmeyi öğretmeye yönelik çalışma yapıldığı aktarıldı.

        Fotoğraf: AP

        BİR DAKİKAYA KADAR UZUNLUKTA VİDEOLARA OLUŞTURABİLECEK

        Sora'nın "metinden videoya" yapay zeka modeli olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, kullanıcıların isteklerine bağlı olarak ve görsel kaliteyi koruyarak bir dakikaya kadar uzunlukta videolar oluşturabileceği bildirildi.

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        Açıklamada, bugün Sora'nın zararlar veya riskler açısından değerlendirilmesi amacıyla bazı takım üyelerinin kullanımına sunulduğu belirtilerek, ayrıca, modelin profesyonellere yararlı olacak şekilde geliştirilebilmesi için geri bildirim almak üzere bir dizi görsel sanatçı, tasarımcı ve film yapımcısının erişimine açıldığı aktarıldı.

        Fotoğraf: AP

        Sora'nın, birden fazla karakterin, belirli hareket türlerinin ve konu ile arka planın doğru ayrıntılarının yer aldığı karmaşık sahneler oluşturabildiği bilgisi verilen açıklamada, modelin, istemleri doğru bir şekilde yorumlayabilmesine ve canlı duyguları ifade eden ilgi çekici karakterler oluşturabilmesine olanak tanıyan derin bir dil anlayışına sahip olduğu vurgulandı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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