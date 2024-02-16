ABD Başkanı Biden'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Refah uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail'in Refah'a yönelik saldırılar konusunda uyardı.

Biden ile Netanyahu bir hafta içinde ikinci yaptıkları telefon görüşmesinde 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarındaki son durum ve Refah'a yönelik saldırılar ele alındı.

Biden, Netanyahu'yu Gazze Şeridi'ndeki insanların güney kesime güvenli bir şekilde taşınmasına yönelik bir plan hazırlanması konusunda da uyardı.

ABD Başkanı Biden da bu konuda Netanyahu'yu bir kez daha uyardı. Biden, Filistinli sivillerin güvenliği sağlanmadan Refah'ta askeri harekata başlanmaması gerektiğini söyledi.

İsrail ordusunun, "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Mısır sınırındaki Refah kentine sığınan Filistinli aileler, İsrail saldırılarına maruz kalıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından kaçan 1 milyonu aşkın kişi Refah'a göç etmek zorunda kaldı.

Refah’ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

İsrail, saldırıların başında kuzeydekiler için "güvenli" ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Gazze’ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

Uluslararası toplum İsrail’i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.