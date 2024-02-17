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        Çanakkale'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        ÇANAKKALE'de, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hatice Özdemir (32), yaşamını yitirdi. Kaza, saat 20.15 sıralarında merkeze bağlı Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. Ezine'den Çanakkale istikametine seyir halinde olan Hatice Özdemir (32) yönetimindeki 17 FU 533 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Hatice Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Özdemir'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 23:16 Güncelleme: 17.02.2024 - 23:20
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        Çanakkale'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        ÇANAKKALE’de, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hatice Özdemir (32), yaşamını yitirdi. Kaza, saat 20.15 sıralarında merkeze bağlı Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. Ezine’den Çanakkale istikametine seyir halinde olan Hatice Özdemir (32) yönetimindeki 17 FU 533 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Hatice Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Özdemir’in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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