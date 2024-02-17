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        Çanakkale'de 'denizin prensi' lüferin kilosu 900 TL oldu

        ÇANAKKALE'de, göç zamanını tamamlayan 'denizin prensi' olarak nitelendirilen lüferin kilosu 900 TL'ye yükseldi. Denizlerde 1 Eylül itibarıyla başlayan av sezonu son dönemlerine gelinirken, tezgahlarda bölgeye göçünü tamamlayan lüferin kilosu 900 TL'ye kadar çıktı. İstavrit bolluğu yaşanırken, geçen haftalarda 150 TL'ye satılan hamsinin kilosu 200 TL'den tezgahlarda yerini aldı. Balıkhanede lüfer 900, sardalya 100, istavrit 120, çinekop 600, kupa 130, levrek 350, tekir 350, çipura 300, zargana 180, mezgit 350, uskumru ise 400 TL'den satılıyor. Balık satıcılarından Hasan Doğuş Tunç, av sezonunun sonuna yaklaşıldığını söyleyerek, "Bunun da sebebi havaların biraz daha sert gitmesi. Bir de balığın zaman olarak sonuna yaklaşması. Önümüzde randımanlı olarak 1,5 aylık bir av sezonu kaldı. Hamsinin fiyatı 120 TL'den 150'e çıktı, son günlerde 200 lira civarında seyrediyor. Bu devamlı 200 lira olacak demek değil. Yarın biraz daha hava düştüğü zaman 150-120 TL bandında seyreder diye düşünüyorum. Levrek, tekir olsun diğer balıklarda biraz fiyat artışı var. Tezgahlarda bolluk azaldı. Balık çıkıyor ama gerekli talebi karşılamadığı için 30 ile 50 lira civarı fiyatlarda artış olarak yansıma oluyor. Lüferin mevsimi geçiyor. Göç yolunu tamamladığı için az çıkıyor. Bu nedenle fiyatı yüksek" dedi. Lüferin son zamanları olduğunu söyleyen balık satıcısı Volkan Kaşıkçı ise "Bu nedenle fiyatları biraz yüksek. Şu an kilosu 900 TL. Ancak, tezgahlarda istavrit, hamsi, çipura ve levrek gibi başka balık türlerinde çeşitlilik var. Diğer balıklarda fiyatlar normal. Hamsinin fiyatının yükselmesinin sebebi, havaların rüzgarlı olmasından kaynaklanıyor. Balıkçılar denize açılamadığı için balık az geliyor. Bu nedenle hamsinin fiyatı yükseliyor. Havaların durmasıyla beraber hamsi 100-150 bandına çıkıyor. Şu an en çok istavrit çıkıyor, tam mevsimi. Halkın rağbet gösterdiği balık da istavrit. Şu an istavrit bolluğu var diyebiliriz" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 16:22 Güncelleme: 17.02.2024 - 16:25
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        Çanakkale'de 'denizin prensi' lüferin kilosu 900 TL oldu
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        ÇANAKKALE'de, göç zamanını tamamlayan 'denizin prensi' olarak nitelendirilen lüferin kilosu 900 TL'ye yükseldi. Denizlerde 1 Eylül itibarıyla başlayan av sezonu son dönemlerine gelinirken, tezgahlarda bölgeye göçünü tamamlayan lüferin kilosu 900 TL'ye kadar çıktı. İstavrit bolluğu yaşanırken, geçen haftalarda 150 TL'ye satılan hamsinin kilosu 200 TL'den tezgahlarda yerini aldı. Balıkhanede lüfer 900, sardalya 100, istavrit 120, çinekop 600, kupa 130, levrek 350, tekir 350, çipura 300, zargana 180, mezgit 350, uskumru ise 400 TL'den satılıyor. Balık satıcılarından Hasan Doğuş Tunç, av sezonunun sonuna yaklaşıldığını söyleyerek, "Bunun da sebebi havaların biraz daha sert gitmesi. Bir de balığın zaman olarak sonuna yaklaşması. Önümüzde randımanlı olarak 1,5 aylık bir av sezonu kaldı. Hamsinin fiyatı 120 TL'den 150'e çıktı, son günlerde 200 lira civarında seyrediyor. Bu devamlı 200 lira olacak demek değil. Yarın biraz daha hava düştüğü zaman 150-120 TL bandında seyreder diye düşünüyorum. Levrek, tekir olsun diğer balıklarda biraz fiyat artışı var. Tezgahlarda bolluk azaldı. Balık çıkıyor ama gerekli talebi karşılamadığı için 30 ile 50 lira civarı fiyatlarda artış olarak yansıma oluyor. Lüferin mevsimi geçiyor. Göç yolunu tamamladığı için az çıkıyor. Bu nedenle fiyatı yüksek" dedi. Lüferin son zamanları olduğunu söyleyen balık satıcısı Volkan Kaşıkçı ise "Bu nedenle fiyatları biraz yüksek. Şu an kilosu 900 TL. Ancak, tezgahlarda istavrit, hamsi, çipura ve levrek gibi başka balık türlerinde çeşitlilik var. Diğer balıklarda fiyatlar normal. Hamsinin fiyatının yükselmesinin sebebi, havaların rüzgarlı olmasından kaynaklanıyor. Balıkçılar denize açılamadığı için balık az geliyor. Bu nedenle hamsinin fiyatı yükseliyor. Havaların durmasıyla beraber hamsi 100-150 bandına çıkıyor. Şu an en çok istavrit çıkıyor, tam mevsimi. Halkın rağbet gösterdiği balık da istavrit. Şu an istavrit bolluğu var diyebiliriz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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