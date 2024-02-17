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        Çanakkale'de avlanması yasak olan 11 orkinos ele geçirildi

        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesinde; Sahil Güvenlik ekiplerince bir kamyonet içerisinde yapılan aramada, avlanması yasak olan 11 orkinos balığı ele geçirildi. Kamyonet sahibine ise 26 bin 242 TL idari para cezası uygulandı. Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekiplerince kent genelinde avlanması yasak olan deniz canlıları denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda Ayvacık ilçesinde bulunan Babakale Limanı'nda bugün öğle saatlerinde 10 ABT 646 plakalı soğuk hava deposu bulunan bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada, kamyonetin deposunda avlanması yasak olan 11 orkinos balığı ele geçirdi. Ekipler, kamyonet sahibine toplamda 26 bin 242 TL idari para cezası uygularken, ele geçirilen 11 orkinos balığı imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 21:31 Güncelleme: 17.02.2024 - 21:35
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        Çanakkale'de avlanması yasak olan 11 orkinos ele geçirildi
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        ÇANAKKALE’ninAyvacık ilçesinde; Sahil Güvenlik ekiplerince bir kamyonet içerisinde yapılan aramada, avlanması yasak olan 11 orkinos balığı ele geçirildi. Kamyonet sahibine ise 26 bin 242 TL idari para cezası uygulandı. Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekiplerince kent genelinde avlanması yasak olan deniz canlıları denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda Ayvacık ilçesinde bulunan Babakale Limanı’nda bugün öğle saatlerinde 10 ABT 646 plakalı soğuk hava deposu bulunan bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada, kamyonetin deposunda avlanması yasak olan 11 orkinos balığı ele geçirdi. Ekipler, kamyonet sahibine toplamda 26 bin 242 TL idari para cezası uygularken, ele geçirilen 11 orkinos balığı imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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