Çanakkale'de acil servis doktoruna saldırı anı güvenlik kamerasında

Bayramiç ilçesinde, 8 Şubat akşamı Sarıot köyünden ilçe merkezine motosikletle giderken silahlı saldırıya uğrayan Şakir Aydın olay yerinde, Tayfun Avcı ise kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklanmıştı.

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