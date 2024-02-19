Çanakkale'de acil servis doktoruna saldırı anı güvenlik kamerasında
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin yakınının acil servisteki doktora saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin yakınının acil servisteki doktora saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, Bayramiç Devlet Hastanesi acil servisinde hayatını kaybeden Tayfun Avcı'nın ağabeyi İ. Avcı'nın, burada görevli nöbetçi doktor O.M'ye saldırdığı görülüyor.
Kayıtlarda, araya giren polis ve güvenlik görevlilerinin, doktor O.M'yi saldırganın elinden kurtardığı yer alıyor.
Doktor O.M, polis ekiplerince gözaltına alınan İ. Avcı'dan şikayetçi oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ. Avcı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bayramiç ilçesinde, 8 Şubat akşamı Sarıot köyünden ilçe merkezine motosikletle giderken silahlı saldırıya uğrayan Şakir Aydın olay yerinde, Tayfun Avcı ise kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklanmıştı.
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