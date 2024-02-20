Böbrek nakliyle 11 yıl sonra sağlığına kavuştu ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde böbrek nakli olup, 11 yıldır yaşadığı rahatsızlıktan kurtulan Mevlüde Taylan, "Ameliyattan korkuyordum ama bir şey yokmuş, ilk geceden sonra rahatım" diye konuştu. İzmir'de yaşayan, 11 yıl önce böbrek yetmezliğine yakalanıp diyalize girmeye başlayan Mevlüde Taylan, 3 yıl önce böbrek nakli için ÇOMÜ Hastanesi'ne başvurdu. Sıra bekleyen Taylan, Balıkesir'den gelen haberle sevindi. Beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki hastanın, ailesi tarafından bağışlanan organlarından 1 böbrek, Mevlüde Taylan'a nakledildi. Başarılı operasyon gerçekleştirdiklerini söyleyen Organ Nakil Merkez Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, "Hastanemizde 2017'den beri 200'ün üzerinde organ naklini başarıyla gerçekleştirdik. Başarı oranımız yüzde 90'ın üzerinde. Hastalarımız yalnızca Çanakkale'den değil. Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir'den kayıtlı hastalarımız var. Hem canlı hem kadavra naklimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Belli periyodik testlere ihtiyacımız var, böbreğin ömrünün uzaması için hastaların bunları yaptırması gerekiyor. Önemli bir diğer husus da ulaşılabilir olmak. Daha önce yapılan bir organ bağışında, Mevlüde Hanım'ı arayıp, ulaşamamıştık. Bunun üzerine kendisi uzun zamandır telefonu şarjda, bavulu hazır, tekrar aramamızı bekliyormuş. Hastalarımızın ulaşılabilir olması çok önemli" dedi. 'İLK YAPTIĞIM, KANA KANA SU İÇMEK OLDU' Uzun zamandır bu anı beklediğini söyleyen Mevlüde Taylan, "İlk yaptığım şey kana kana su içmek oldu. Ameliyattan korkuyordum da ama bir şey yokmuş, ilk geceden sonra rahatım" diye konuştu. Mevlüde Taylan'ın eşi Cemil Taylan ise "Hocalarımıza, hemşirelerimize anlayışları, yaklaşımları için çok teşekkür ederiz. İzmir'de yıllardır bekledik ama sağlığımıza burada kavuştuk. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 14:33 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:38 facebook

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