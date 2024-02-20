Çanakkale'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Çamköy yolu mevkisinde, Hakan Gürefeoğlu idaresindeki 17 TE 360 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

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