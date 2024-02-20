Çanakkale'de seyir halindeki otomobil alev aldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çamköy yolu mevkisinde, Hakan Gürefeoğlu idaresindeki 17 TE 360 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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