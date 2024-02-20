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        Çanakkale'de seyir halindeki otomobil alev aldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 18:45 Güncelleme: 20.02.2024 - 18:45
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        Çanakkale'de seyir halindeki otomobil alev aldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Çamköy yolu mevkisinde, Hakan Gürefeoğlu idaresindeki 17 TE 360 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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