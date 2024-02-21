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        Çanakkale'de 1 ton sahte içki ele geçirildi

        Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde düzenlenen operasyonda 1 ton sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 17:04 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:14
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        Çanakkale'de 1 ton sahte içki ele geçirildi
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        Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde düzenlenen operasyonda 1 ton sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Polis ekipleri, şüpheliler M.F. ile A.T'yi, sahte içkileri bidonlarla hafif ticari araca yüklerken suçüstü yakaladı.

        Yapılan aramada iş yerinde 1 ton sahte içki ele geçirildi.

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de incelenmek üzere sahte içkilerden numune aldı.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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