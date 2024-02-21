Çanakkale Emniyet Müdürü Arıcı down sendromlu Ecem'i sanatçı Cengiz Kurtoğlu ile görüştürdü

Çanakkale Emniyet Müdürü Selim Arıcı, 25 yaşındaki down sendromlu Ecem Balkan'ı görüntülü görüşmeyle hayranı olduğu sanatçı Cengiz Kurtoğlu ile buluşturdu.

Kentteki bir kafede tesadüfen tanıştığı Balkan'ın Cengiz Kurtoğlu hayranı olduğunu öğrenen Arıcı, daha önce Artvin'in Arhavi ilçesinde emniyet müdürü olarak görev yaptığı sırada tanıştığı sanatçıya ulaştı.

Arıcı, Kurtoğlu'na, Ecem Balkan'ın kendisine hayranlığını anlattı. Bunun üzerine Arıcı, Ecem ve babası Gürcan Balkan'ı Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne davet etti.

Arıcı, görüntülü görüşme uygulamasından ulaştığı Kurtoğlu ile Ecem Balkan'ı bir araya getirdi.

Görüşmede Ecem Balkan için "Duvardaki Resim" şarkısından kısa bir bölüm seslendiren Kurtoğlu, "Üstün başarılar diliyorum. Çanakkale'ye selam olsun. Ben kızımın yanına geleceğim, canlı canlı söyleyeceğim. Ecem heyecanlandı, ben de onun kadar heyecanlandım." dedi.

Emniyet Müdürü Arıcı da Ecem Balkan'ın, Cengiz Kurtoğlu'na hayranlığını tesadüfen öğrendiğini dile getirdi.

Bunun üzerine Kurtoğlu'nu aradığını aktaran Arıcı, "O da kendisine yakışan bir şekilde 'Ne demek Müdürüm, mutlu olurum. Hatta en kısa sürede oraya geleceğim. Kardeşim için özel olarak şarkı söyleyeceğim.' dedi." ifadesini kullandı.

Ziyaret sonunda Arıcı, Ecem Balkan'a günün anısına hediye takdim etti.