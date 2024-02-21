Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de ölü yavru yunus sahile vurdu

        Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde ölü yavru yunus bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 17:06 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de ölü yavru yunus sahile vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde ölü yavru yunus bulundu.

        Kepez sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde ölü yunus olduğunu fark etti.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine Kepez Belediyesi ve Sahil Güvenlik DEGAK ekipleri geldi.

        Yapılan incelemenin ardından belediye ekiplerince sahilden kaldırılan yavru yunusun ölüm nedenine ilişkin inceleme yapılacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Doktoru öldüresiye döven sanıklar için karar!
        Doktoru öldüresiye döven sanıklar için karar!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 1 ton sahte içki ele geçirildi
        Çanakkale'de 1 ton sahte içki ele geçirildi
        Çanakkale Emniyet Müdürü Arıcı down sendromlu Ecem'i sanatçı Cengiz Kurtoğl...
        Çanakkale Emniyet Müdürü Arıcı down sendromlu Ecem'i sanatçı Cengiz Kurtoğl...
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Çan'da erik ağacı çiçek açtı
        Çan'da erik ağacı çiçek açtı
        Çanakkale'de seyir halindeki otomobil alev aldı
        Çanakkale'de seyir halindeki otomobil alev aldı
        Çanakkale'de "Tam Ölçekli Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi" hayata geçiri...
        Çanakkale'de "Tam Ölçekli Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi" hayata geçiri...