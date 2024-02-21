Çanakkale'de ölü yavru yunus sahile vurdu
Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde ölü yavru yunus bulundu.
Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde ölü yavru yunus bulundu.
Kepez sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde ölü yunus olduğunu fark etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Kepez Belediyesi ve Sahil Güvenlik DEGAK ekipleri geldi.
Yapılan incelemenin ardından belediye ekiplerince sahilden kaldırılan yavru yunusun ölüm nedenine ilişkin inceleme yapılacağı öğrenildi.
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