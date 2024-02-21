Çanakkale'de ölü yavru yunus sahile vurdu

Haber verilmesi üzerine olay yerine Kepez Belediyesi ve Sahil Güvenlik DEGAK ekipleri geldi.

Kepez sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde ölü yunus olduğunu fark etti.

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