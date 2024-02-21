Çanakkale açıklarında 89 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 89 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 89 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-905" ve "KB-20" botlarının ekipleri, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 35'i çocuk, Afganistan uyruklu 89 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
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