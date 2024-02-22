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        Gelibolu'da öğretmen ve öğrenciler okul duvarlarına resim çizerek güzelleştiriyor

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, okul duvarlarını çeşitli resimler çizip boyayarak güzelleştiriyorlar.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:11
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        Gelibolu'da öğretmen ve öğrenciler okul duvarlarına resim çizerek güzelleştiriyor
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        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, okul duvarlarını çeşitli resimler çizip boyayarak güzelleştiriyorlar.

        Gelibolu’daki 26 Kasım İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmenleri ile öğrenciler hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ellerine fırçalarını alıp, okul duvarlarına çizilen resimleri boyayarak, okullarını güzelleştirmeye başladı.

        Boya öncesi sınıfı öğretmenleri Tuba Olcaz ve Ayşe Yılmaz öğrencilerin talebi üzerine duvarlara çizim yapıyor.

        Öğrenciler de okul tarafından temin edilen boya ile duvarları boyuyor.

        Okul Müdürü Cem Kayalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öğretmen ve öğrencilerimiz sayesinde, okulumuz rengârenk oldu ve yeni bir yüzü kavuştu. Öğrencilerimizde yaptıkları bu faaliyetten oldukça memnunlar. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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