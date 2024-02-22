Çanakkale'de 75 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı ÇANAKKALE'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin eş zamanlı 4 ayrı operasyonunda 75 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, sabaha karşı, Ayvacık ve Ezine ilçelerinde eş zamanlı 4 ayrı operasyon düzenlendi. Ezine ilçesi Akçakeçili köyü Aktaş Ovası mevkisinde şüpheli olduğu değerlendirilen 34 ESL 915 ve 17 RA 900 plakalı araçlar durduruldu. Araçlardaki aramalarda Y.Ü., A.A., U.T. adlı organizatörlerle 26 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, Ayvacık ilçesi Babadere köyünde de şüpheli görülen 34 SG 3520 plakalı araçta göçmen kaçakçısı E.T. ile 5 kaçak göçmen, Korubaşı köyü Kuruçeşme mevkisinde durdurulan 45 ANN 004 plakalı kamyonette göçmen kaçakçısı A.A. ile 6 kaçak göçmen ve Naldöken köyü kavşağında durdurulan 34 EDG 438 plakalı kapalı kasa kamyonette de 38 kaçak göçmen yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçak göçmenler ise Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 14:53 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:59 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL