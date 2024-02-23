Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Ticaret Borsası

        Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 7,50 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 17:24 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Ticaret Borsası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 7,50 liradan işlem gördü.

        Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

        Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü
        Buğday Kg 7,50 MTS
        Buğday (cumhuriyet) Kg 10,15 MTS
        Çeltik Kg 23,24 MTS
        Elma (ithal) Kg 4,08 MTS
        Balık Kg 116,22 MTS
        Karides Kg 34,00 MTS
        İnek sütü Litre 10,98 MTS
        Koyun sütü Litre 25,00 MTS
        Keçi sütü Litre 18,00 MTS
        Sakatat (küçükbaş) Kg 450,00 HTS

        MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

        HTS: Hazır Tüccar Satışı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Kalıcı makyaj uygulamalarına dikkat!
        Kalıcı makyaj uygulamalarına dikkat!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!

        Benzer Haberler

        61. Uluslararası Troia Festivali'nin afiş tasarım yarışmasına başvurular ba...
        61. Uluslararası Troia Festivali'nin afiş tasarım yarışmasına başvurular ba...
        Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
        GMKA'nın RE-You Projesi ile yeşil yakalı istihdamı artıyor
        GMKA'nın RE-You Projesi ile yeşil yakalı istihdamı artıyor
        Prof. Dr. Bekler: Biga'da yeni bir fayın ortaya çıktığını söylemek söz konu...
        Prof. Dr. Bekler: Biga'da yeni bir fayın ortaya çıktığını söylemek söz konu...
        Yapay zeka desteğiyle çeltik tarlalarında yüzde 70'e varan su tasarrufu sağ...
        Yapay zeka desteğiyle çeltik tarlalarında yüzde 70'e varan su tasarrufu sağ...
        Çanakkale'de kadın çiftçilerle süs bitkileri üretimi için ilk adım atıldı
        Çanakkale'de kadın çiftçilerle süs bitkileri üretimi için ilk adım atıldı