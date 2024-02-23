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        Kuzey Ege'de geri itilen bottaki 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kuzey Ege'de, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 167 kişi yakalandı, geri itilen lastik bottaki 40 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 19:07 Güncelleme: 23.02.2024 - 19:16
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        Kuzey Ege'de geri itilen bottaki 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Kuzey Ege'de, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 167 kişi yakalandı, geri itilen lastik bottaki 40 kişi kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik botları "TCSG-28", "TCSG-8", "KB-20" ve "KB-111" ekipleri, Ayvacık açıklarında, içlerinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botlar bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.

        Lastik botların içindeki Afganistan uyruklu 71'i çocuk 167 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

        Ekipler aynı bölgedeki diğer operasyonda ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki aynı ülke vatandaşı 17'si çocuk 40 düzensiz göçmeni kurtararak kıyıya getirdi.

        Söz konusu 207 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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