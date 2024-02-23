Kuzey Ege'de geri itilen bottaki 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ekipler aynı bölgedeki diğer operasyonda ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki aynı ülke vatandaşı 17'si çocuk 40 düzensiz göçmeni kurtararak kıyıya getirdi.

Sahil Güvenlik botları "TCSG-28", "TCSG-8", "KB-20" ve "KB-111" ekipleri, Ayvacık açıklarında, içlerinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botlar bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.

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