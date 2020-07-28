Süt tankeri yola devrildi: 1 yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, bir peynir fabrikasına ait süt tankeri yoldan çıkarak devrildi. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alınırken, süt tankerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, süt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. İlçede faaliyet gösteren bir peynir fabrikasına ait İdris Tezcan idaresindeki 17 TB 260 plakalı süt yüklü tanker, Bayramiç'ten Ezine istikametine ilerlerken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sürücü Tezcan, şarampole uçmamak için direksiyonu kırınca tanker bu kez de karşı tarafa geçerek yol kenarındaki su kanalına çarptı. Tanker, çarpmanın etkisiyle yan devrilerek yolda sürüklendi.

Çevredekilerin durumu haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Tezcan, tankerden çıkarılarak yapılan ilk müdahalesinin ardından Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı ve trafik bir süre tek şeritten verildi. Tankerde bulunan süt ise yol kenarındaki su kanalına aktı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.